ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਫਸਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2025 at 6:07 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ETV Bharat)

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਹੇਠ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।


ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (ETV Bharat)

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ?

2002-03 ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 300 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਤੱਕ 566 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2022-23 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 450-480 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2012-13 'ਚ 4.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਘਟਦੇ-ਘਟਦੇ ਸਾਲ 22-23 'ਚ 2.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। 2023-24 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

''ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' -ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਫਲੋ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਏ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਬੀਜੇ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੱਦ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।'' -ਗੁਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। - ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਰਮੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਹਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

''ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਰਮੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' - ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਸੂਏ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।




ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 1,25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਮਾਂ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ

ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰਕਬਾ (ETV Bharat)

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ

ਕੋਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਏ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਪਾਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।'


ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਪਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਏਓ) ਨੂੰ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ' ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (ETV Bharat)

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ:-

  • ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਟੀਐੱਸਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
  • ਵਾਇਰਸ-ਰੋਧੀ, ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕ ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
  • ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
  • ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

