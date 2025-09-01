ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੋਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਫਾਸਟਨਰ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਨਿਟਵੀਆਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਟਵੀਆਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟੈਰੀਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਟੀਆਈ ਹੋਰ ਬਹਿਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਸ਼ੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਸ਼ੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਕੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਓਸਵਾਲ ਆਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
ਹੀਰੋ ਇਕੋਟੈਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੀਰੋ ਇਕੋਟੈਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰੀਫ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।" ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰੀਫ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਟਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।