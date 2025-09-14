ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਪੈ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰ ਐਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 14, 2025 at 4:38 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਕੈਂਸਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,' ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੂਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 60 ਤੋਂ 65% ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।- ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ
'50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ'
ਡਰਾਈਵਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਤੋਂ 1500 ਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।- ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਟੈਕਸੀ ਤਾਲਕ
'15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ'
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲ੍ਹੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।