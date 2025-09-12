ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ ਝਾੜ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ? ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 12, 2025 at 12:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਪਾਈ ?
ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੀਲਾਪਣ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਹੈ ਪਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਨਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੀਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
- ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ ਝੋਨਾ ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਗੋਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਰਲੀ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਵਾਈਆਂ-ਸਪਰੇਅ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਲਈ ਸਪਰੇਅ
|ਸਪਰੇਅ
|ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ
|ਗਲੀਲੀਓ ਵੇਅ
|400 ਐਮ ਐਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
|ਕੋਸਾਇਡ
|500 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
|ਐਮਿਸਾਟਾਪ
|200 ਮਿਲੀ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
|ਨੇਟਿਗੋ
|80 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ ਝਾੜ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
PAU ਦੀ ਸਲਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਨਿੱਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 2 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਿਰ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਪੀਏਯੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।