ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ, ਜਾਣੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ - CYBER FRAUDSTERS

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ ( ETV BHARAT/IANS )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 26, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 10:11 AM IST 3 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ,ਜਾਣੋ (ETV BHARAT) '2000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਸਬੰਧਿਤ' ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, 'ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 2000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।' 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ'

