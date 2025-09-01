ETV Bharat / state

ਕੀ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ?
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 7:53 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਈਐਸਬੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਖੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ (Etv Bharat)

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਓਯੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਮਓਯੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮਓਯੂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ, ਵਰਧਮਾਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਏਅਰਟੈਲ, ਸਵਰਾਜ, ਗਰਾਸਿਮ ਪੇਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ, ਸਨਾਥਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਜਰਮਨੀ, ਕਲਾਸ ਆਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Invest Punjab
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ (Etv Bharat)

ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗਰੇਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੀਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1431 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 684 ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 747 ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

Invest Punjab
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ (Etv Bharat)

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 2950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

Invest Punjab
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਕਸ (X @officeofssbadal)

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Invest Punjab
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (X @mohit_mohindra)

ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨਕਰਨ ਗਰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

Invest Punjab
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (X @AAPPunjab)

"ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"- ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ

Invest Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (X @BhagwantMann)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। 125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਲ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾ ਬਿਜਨਸ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।"

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

Invest Punjab
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Etv Bharat)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ 208 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਇਲਰਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਅ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

