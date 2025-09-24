ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਰਹੋ ਅਲਰਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਰਾਨ...
Published : September 24, 2025 at 6:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 35000 ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3000 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ-
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਪਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 11,58,208 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 14,02,809 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 13,91,457 ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 15,92,917 ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 20,41,360 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,252 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,178.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1,21,701 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਤੇ 65,053 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ।
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1,25,153 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਤੇ 99069.22 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ।
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,97,547 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਅਤੇ 72107.46 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ 58,748 ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 39157.86 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਠੱਗੀ ?
- ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ
- ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ
- ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ KYC
- ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ
- ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਕੇ
- QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਿੰਗ
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ
- ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਆਫਰ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 1: ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਕੇਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 1930 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 2: ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਗਏ।"
ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਅਲਰਟ?
ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਠੱਗੀ ਹੋਈ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੋਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਵਰਡ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ QR ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ। - ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ, ਏਡੀਸੀਪੀ
ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਠੱਗ
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ AI ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਛਾਣ
ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ CFCFRMS ਯਾਨੀ ਸਿਟੀਜਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 17.82 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 5489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ, 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 9.42 ਲੱਖ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ 263,348 ਆਈਐਮਈ ਆਈ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।
NCRB ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1930 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4.7 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.2 ਲੱਖ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 49000 ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।