ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ,ਰੰਗ ਅਨੇਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇੰਝ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ - DIFFERENT COLOURS OF HOLI IN INDIA

ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Mar 14, 2025, 7:38 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1) ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਾਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਲਾਠੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਾ'। ਨੰਦਗਾਓਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਰਸਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਗੋਪੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2) ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ - ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3) ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾ ਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਹੋਲੀ - ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਾਨ ਹੋਲੀ, ਭਸਮ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਭਭੂਤ ਹੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪੰਚਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜਾਏ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1) ਢੁਲੰਡੀ— ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ, ਮਾਰਵਾੜ ਅਤੇ ਧੂੰਦੜ ਵਿਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਢੁਲੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ, ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2) ਡੋਲਚੀ ਹੋਲੀ - ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲਚੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਊਠ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਡੋਲਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਡੋਲੀ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 3) ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਹੋਲੀ - ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4) ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ - ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਾਹਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 5) ਵਾਗੜ ਦੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਹੋਲੀ - ਪਾਥਰ ਮਾਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਗੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਅਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਢੋਲ ਅਤੇ ਚਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਵੱਗੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਕਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਬਲਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢੋਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਬੇਗਾ (ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਮਨ ਜੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਹੋਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰੀ (ਮੁਰਗੀ) ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਬਾਬੁਲ (ਨੌਜਵਾਨ ਬਬੂਲ ਦੇ ਰੁੱਖ) ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫੱਗ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਲਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਮਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਰਾਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਜੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਬੈਰਾਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਧ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲੂ ਆਏ ਸਨ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਜ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਘੁਨਾਥ 'ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਹੋਤਸਵ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਫੱਗੂਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਲੀ ਦਿਨ ਭਰ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਲਾ, ਭੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮਗਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੱਗੂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਾ-ਫਾੜ ਹੋਲੀ, ਮਗਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਧਵਾ ਮੰਗਲ ਹੋਲੀ, ਅਤੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਪਟੋਰੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਬੁਧਵਾ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਝੁਮਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਝੁਮਟਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ-ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।