ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ 92 ਐਮ ਐਮ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 106 ਐਮ ਐਮ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 57.8ਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 34.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 599.7 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 82.8ਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 220.4 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 190.3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 106.2 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 70.6 ਜੁਲਾਈ 'ਚ 323.8 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 59.2 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 643.7 ਐਮਐਮ ਬਾਰੀਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਐਮਐਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 212 ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕੁੱਲ 438.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ
ਪਿਛਲੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2008 -2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 643.7 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 438.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 599.7 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 82.8 ਐਮਐਮ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 70.6 ਐਮਐਮ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ 323.8 ਐਮਐਮ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 212.4 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 190.3 ਐਮ ਤੱਕ ਆਮ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 59.2 ਐਮਐਮ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 77 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 106 ਐਮਐਮ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 190.1 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 55 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2024 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਹਿਜ਼ 314.6 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਮੀਂਹ 439.8 ਐਮ ਐਮ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।