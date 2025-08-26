ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ੍ਹ 45 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਸਨਮਾਨ 2025 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ'
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ! ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ- ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ
'ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 45 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੀਲਮ ਯਾਦਵ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਵੀਨੀ ਬੈਨ ਦਾ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਵਿਲਾਸ ਰਮਨਾਥ ਗੋਆ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੀਰੇਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਸ਼ੀਲਾ ਪਟੇਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੇਰੁਲਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਧੂਰੀਮਾ ਤਿਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਧੀ ਬਿਹਾਰ, ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੰਧਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚ ਰਸੀਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ, ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਉੜੀਸਾ, ਬਸੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਉੜੀਸਾ, ਤਨੂਸ਼੍ਰੀ 10 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਾਂਗ ਏਕੰਥਨੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੇਲੇਨੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕੋਇਜਮ ਮਣੀਪੁਰ, ਕਰਮਾ ਟੈਂਪੋ ਸਿੱਕਿਮ, ਡਾਕਟਰ ਹਿਪੁਰ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਬਦੀਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪਰਾ, ਦੇਬਾਜੀਤ ਘੋਸ਼ ਅਸਮ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਝਾਰਖੰਡ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪਨ ਜਗਦਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਧੂਰੀਮਾ ਅਚਾਰਿਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਥਿਰੂਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਰਮ ਪਵਿੱਥਰਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰੇਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੈਕਸ ਅਲੀਆਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਧੂ ਸੂਦਨ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।