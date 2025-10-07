ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 24 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ।