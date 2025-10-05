ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ 'ਚ ਲਾਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਜੀਵਨੀ ਕਮਾਉਣ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
Published : October 5, 2025 at 3:38 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ'
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਤੀਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹਰਮਨਦੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।'
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਡੇਅਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਡੇਅਰੀ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।- ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ
'ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ'
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'
'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'
ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ-ਖ਼ਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'