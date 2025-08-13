ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੀਪੀਆਂ ਅਤੇ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਗਾਰਡਨ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੇਸਟੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।