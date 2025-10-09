ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫੀਸ
ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
Published : October 9, 2025 at 6:09 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੋਕਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''1970 ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ 7 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹਨ।"
ਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ-ਕਾਰਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਔਖਾ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਟਾਂਗਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਟਾਂਗੇ ਲਈ ਟੋਕਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਟੋਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਟਾਂਗਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਟੋਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਟੋਕਨ
ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ 1992-93 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੁੰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫੀਸ 15 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਲੱਗਭਗ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।