ETV Bharat / state

ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਦਸਤਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ - The new chief of Dera Jagmalwali

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 2 minutes ago

ਡੇਰਾ ਜਗਮਾਲਵਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ( ETV BHARAT (ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) )