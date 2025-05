ETV Bharat / state

ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ, ਫਾਇਦੇ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ ! - MATKA WATER BENEFITS

ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਰਿਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 21, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 6:49 PM IST 3 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਧੜਾਧੜਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਰਿਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ (ETV Bharat) ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨਾਲੋਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

