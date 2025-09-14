ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਰੇਟ
ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : September 14, 2025 at 6:53 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਬਾਈ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਸੀਐਨਜੀ 1200 ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ 1500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ'
ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ 22 ਸਤੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
'ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ'
ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
'ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ'
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।" -ਕਾਰ ਡੀਲਰ
ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ?
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 18,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।'
'ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ'
ਗੌਰਵ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮਰੂਤੀ ਅਲਟੋ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ 46800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ, ਬਰੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 39822, ਸਲੈਰੀਓ 56000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ 75700 ਆਰਟਿਗਾ 39233, ਸਵਿਫਟ 70862 ਅਤੇ ਵੈਗਨਆਰ ਕਾਰ 57954 ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਾਟਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੀਆ, ਟੋਇਟਾ, ਐਮਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਦੰਤ ਮੰਜਨ, ਨੈਪਕਿਨ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਨਮਕੀਨ ਭੁਜੀਆ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 0 ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1200 ਸੀਸੀ ਅਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1500 ਸੀਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਅਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।