ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ: ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਡਰੀਮ ਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ
ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ...
Published : September 22, 2025 at 6:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਲੈਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਲਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਐਸਸੀਯੂਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਫੀਸਦੀ ਟੈਟਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲੈਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਡਲ 8 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਗਨ ਆਰ, ਸਲੈਰੀਓ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ।
'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੋਲਡੀ ਬੇਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਬੂਕਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਵਲੀ ਆਟੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" - ਗੋਲਡੀ ਬੇਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ
'ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਫਰਾਂ'
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਗਾਹਕ