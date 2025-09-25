ETV Bharat / state

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ AI ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ?

CONTROVESRY AI generated video
AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

AI ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ (Etv bharat)

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਠੇਸ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੁੱਪ?

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹੇ।"

ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਆਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ।'

TAGGED:

ACTION AGAINST GOLDEN TEMPLE VIDEOਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓGIANI KULDEEP SINGH GARGAJGOLDEN TEMPLE FAKE AI VIDEOCONTROVESRY AI VIDEO GOLDEN TEMPLE

