ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ( Etv Bharat )

Published : July 18, 2025 at 11:05 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 11:46 AM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ KYC ਨਾਲ 'ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। KYC ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ (Etv Bharat) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਫੇਸ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ 6 ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਖਿਚੜੀ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜੀਰੀ, ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਰਮਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' KYC ਬਣੀ ਮੁਸੀਬਤ (Etv Bharat) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਿਰਦਰਦੀ

