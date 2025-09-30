ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ AI ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟ

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ AI ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : September 30, 2025 at 2:36 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਖਿਲਾਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਜੱਥਾ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ (ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
"ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ...
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ
ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥੇ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।