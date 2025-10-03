ETV Bharat / state

ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Barnala theft case
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਦਿਹਾੜੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰ ਗਿਆ।‌ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ‌ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।‌ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।‌

ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਬੇਖੌਫ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12.30 ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੂਨਮ ਜਿੰਦਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ।

ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਹਿਲਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਨਮ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼ਾਲੂ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 60 ਤੋਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ

ਪੂਨਮ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਸੈਟ, 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, 10 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, 7 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਪਾ, 2 ਜੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਸਗਲੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਬੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਘਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

