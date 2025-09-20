41 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਲਾੜੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

41 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਲਾੜੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ, ਜਿਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 20, 2025 at 3:04 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤੰਗ
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਪਤੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ । ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਪਿਤਾ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 7,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'
ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਨੀ
ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।'
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੋਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ 2022 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਤੜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੌਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰੱਵਈਏ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੂੰਹ 'ਤੇ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੂੰਹ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ, ਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੱਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।