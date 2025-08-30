ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - GIANI RAGHBIR SINGH

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀ ਫੜ ਰਿਹਾ।

ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2025 at 7:14 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਉਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀ ਫੜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।"

