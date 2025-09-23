ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਿਊਲੈਂਸਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

3 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 19 ਸਾਲਾ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

20-year-old samarpreet killed in tarn taran
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਿਊਲੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਤਲ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 1:10 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇਈਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਜ਼ 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ (ETV Bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੌਰਵ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਕਾਤਲ

ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਥਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੌੜ ਦਿੱਤਾ।

20-year-old samarpreet killed in tarn taran
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਿਊਲੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਤਲ (Etv bharat)

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Gangster Doni Bal takes responsibility for murder
ਕਥਿਤ ਗੈਂਸਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ (Viral post)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਘਣਸ਼ਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ - ਸਮਰ, ਡੌਲੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ - ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।

