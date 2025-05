ETV Bharat / state

ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ; ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟੱਕਰ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੰਗਥੇਮ ਨੀਰੂਪਮਾ - SARANGTHEM NIRUPAMA

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 8, 2025 at 3:32 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:08 PM IST 4 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਰੰਗਥੇਮ ਨੀਰੂਪਮਾ ਨੇ 2025 ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੂਪਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗਥੇਮ ਨੀਰੂਪਮਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਿਲੋ ਸਾਰੰਗਥੇਮ ਨੀਰੂਪਮਾ ਨਾਲ (ETV Bharat) ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੰਗਥੇਮ ਨੀਰੂਪਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ।

