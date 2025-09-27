ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 27, 2025 at 2:32 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 3:03 PM IST
ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ): ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਭੋਗਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਮੈਂਬਰ
- 65 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- 30 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ
- 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾ
- 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਰਾਤ 2 ਵਜੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਇਕਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। - ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਆਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਟਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।