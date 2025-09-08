ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ
ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।
Published : September 8, 2025 at 7:49 PM IST
ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੋਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੋਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
2022 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2022 ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।'' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ।''
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬੋਹਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।