ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵੇਖੋ ਅਲੋਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵੇਖੋ ਅਲੋਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 8, 2025 at 5:19 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਅਲੋਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
'ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ'
ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਗੁਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੇਂਦੇਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ” ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਗੂੰਜ ਗਿਆ।
'ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ'
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੰਬਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕਿਤਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।'
'ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਅਲੋਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ'
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇਹ ਅਲੋਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਕਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਹ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
'ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ,ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ।'-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ,ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
'ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।'