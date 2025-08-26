ਮਾਨਸਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਤੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਲੋਕਾ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
100 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਅਤੇ ਦਰੀਆਪੁਰ ਰਜਵਾਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੲਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜਾਰ ਕਿਉਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਲੱਖ 55000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨੋਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।