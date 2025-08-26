ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾੜ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ - FLOODS IN MANSA

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Floods in Mansa cause a breach in the water supply lines, destroying several acres of farmers' crops
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾੜ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read

ਮਾਨਸਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਤੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਲੋਕਾ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ (Etv Bharat)

100 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਅਤੇ ਦਰੀਆਪੁਰ ਰਜਵਾਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੲਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜਾਰ ਕਿਉਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਲੱਖ 55000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨੋਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਮਾਨਸਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਤੇ ਦਰਿਆਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਲੋਕਾ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਸਬੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ (Etv Bharat)

100 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਅਤੇ ਦਰੀਆਪੁਰ ਰਜਵਾਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਰਿਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੲਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 200 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ 55 ਹਜਾਰ ਕਿਉਸਿਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਲੱਖ 55000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨੋਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOODS IN PUNJAB MANSAFIROZPUR FLOOD NEWSMANSA FLOOD NEWSFARMERS CROPS DESTROIDFLOODS IN MANSA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.