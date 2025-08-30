ETV Bharat / state

ਸੁਨਾਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ - KAPURTHALA FLOOD

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

FLOOD IN KAPURTHALA
ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2025 at 3:24 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ'

ਤੇਜ਼ ਬਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਗਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਟਾਪੂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਚੁੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ (ETV BHARAT)

'1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ'

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ,ਘਰ ,ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡ ,ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

'ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੇੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਊਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਡੈਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। -ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ

'2023 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ'

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 2025 ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

