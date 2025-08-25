ETV Bharat / state

ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ - FLOODS IN PUNJAB

ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FLOODS IN PUNJAB
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read

ਕਪੂਰਥਲਾ/ਪਠਾਨਕੋਟ: ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੇਜ਼ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਹਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੁੰ ਟੁੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ (ETV BHARAT)

'ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ'

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਾਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਾਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰਕੇ ਚਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 1.30 ਹਾਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।- ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ


'ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ'

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਹਲੀਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਪਾ ਕੇ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ'

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਸਪਿਲ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (ETV BHARAT)

'ਅਚਾਨਕ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ'

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬਮਿਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸੇ ਦੋ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

'ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ'

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।'

