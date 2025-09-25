ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 25, 2025 at 3:47 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਫਿਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਦਾਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਂਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਕਾਰੀਗਰ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"