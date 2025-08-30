ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ, 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਦਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਪਿੰਡ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਪਿੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਪਿੰਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਪਿੰਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐੱਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਫੀਸਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 40, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 124, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 48 ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ 'ਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ 31 ਅਸਗਤ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਭਗ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। -ਡਾ.ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ,PAU ਲੁਧਿਆਣਾ
ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗੇਵਾਲਾ, ਬਾੜੇ ਕੇ, ਦੁਲਚੀ ਕੇ, ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ, ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਮੱਠਰ ਮੰਡੀ ਕੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ 0181-2240064 ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੰਦੋਵਾਲ, ਰੜਾ ਮੰਡ, ਟਾਲੀ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ, ਮੇਵਾ ਮਿਆਣੀ, ਫੱਟਾ ਕੁੱਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਲਾ, ਹਲੇਰ, ਜਨਾਰਧਨ, ਸਾਨਿਆਲ, ਕੌਲੀਆਂ, ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੇਠਾਂ
ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੁਣ 771.90 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। - ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੜ੍ਹ' ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ।' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ,ਹੈ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜ ਐਮਆਈ ਸਤਾਰਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਈਏਐਫ ਸੀ 130 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਏਰੀਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 750 ਕਿਲੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, 10 ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।