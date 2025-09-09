'ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ', ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

'ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ', ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ।
Published : September 9, 2025 at 2:20 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਤੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਹਿ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਕਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਤਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।'
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦ 2007 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਸਾਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।"
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਹੁਦੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ।'