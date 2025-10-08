ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਈ ਮਾਰ
Published : October 8, 2025 at 4:16 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਹਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।"