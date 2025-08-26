ETV Bharat / state

ਦਰਿਆ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਟਾਪੂ ਬਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ - FLOOD IN SULTANPUR LODHI

ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 4:20 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 16 ਟਾਪੂਨੁਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਾਂਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।"

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਡੁੱਬੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਉਫਾਨ ਤੇ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਚੱਕ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੀ ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਨ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੈਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।"

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਡੁੱਬੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5-5, 6-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਹਜ਼ਾਰਾ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਾਹ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਉਫਾਨ ਤੇ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਚੱਕ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੀ ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 14 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਨ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 80 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੈਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

