ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਦਰਵੇਸ਼... - FLOODS IN PUNJAB

ਲੋਕ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

FLOOD IN FEROZEPUR
ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਕੇ ਬੈਠੈ ਹੋਏ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 4:48 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:16 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: (ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਅਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, (ETV Bharat)

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ 55 ਸਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਮੱਖਣ ਖੁੱਲਾ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ-ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

FLOOD IN FEROZEPUR
ਪੀੜਤ ਲੋਕ (ETV Bharat)

"ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ।" -ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ

FLOOD IN FEROZEPUR
ਕਿਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੁਰਚਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੰਘਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵੱਡੀਆਂ- ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

FLOOD IN FEROZEPUR
ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ (ETV Bharat)

"ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ"

ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਕੱਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

FLOOD IN FEROZEPUR
ਪੀੜਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

''ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ''

ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜਦੇ-ਰੁੜਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾਂ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।''

FLOOD IN FEROZEPUR
ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ (ETV Bharat)

"ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ



ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ ਪੀੜਿਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

