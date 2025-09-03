ETV Bharat / state

ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਇਹ ਅਪੀਲ - KAPURTHALA RELIEF CAMP

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

KAPURTHALA RELIEF CAMP
ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ (ETV BHARAT)
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਇਹ ਅਪੀਲ (ETV BHARAT)

'ਅਸਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਘਿਰੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਰਾ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

'ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'

'ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚਾਰ ਟਰਾਲੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ,ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਦਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'

ਜਦੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇਗਾ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੋਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।

