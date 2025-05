ETV Bharat / state

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ... ( ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 7:53 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:24 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਰੋਹਿਤ) : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ/ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ... (ETV Bharat)

