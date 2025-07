ETV Bharat / state

ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ NRI ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ - FAUJA SINGH HIT AND RUN CASE

ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ( PTI )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : July 16, 2025 at 11:10 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 11:20 AM IST 5 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 114 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਸੂਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲਾ ਐਨਆਰਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ (ਪੀਬੀ 20ਸੀ 7100) ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ 3:08 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ... ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ... ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਇਨੋਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ 281 ਅਤੇ 105 ਬੀਐਨਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪਾਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ NRI ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ।

Last Updated : July 16, 2025 at 11:20 AM IST