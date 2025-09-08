ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 8, 2025 at 5:42 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਏਕਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
'ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ'
ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਏਕਮ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸ਼ਨ ਵਾਸੀ ਵਿਰਕਲਾਂ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਨਾਮਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਏਕਮ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਏਕਮ ਨਾਲ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਏਕਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"