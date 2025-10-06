ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 7 ਸਾਲ ਮਾਸੂਮ ਸਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 7 ਸਾਲ ਮਾਸੂਮ ਸਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ।
ਪਟਿਆਲਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੰਸਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਿਆਂਸ ਵੀ ਸੀ। ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅੰਸਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਟਾ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਹੱਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”