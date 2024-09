ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - protest against the arrest of Mali

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 4 minutes ago

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ( ETV BHARAT PUNJAB (ਰਿਪੋਟਰ,ਬਠਿੰਡਾ) )