ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

LADOWAL TOLL PLAZA FREE
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਭ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

LADOWAL TOLL PLAZA FREE
ਟੋਲ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ (ETV BHARAT)

'ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ'

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਕਰਮੀ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਫਤ (ETV BHARAT)

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ


'43 ਕਰੋੜ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੋਡ'


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।'

LADOWAL TOLL PLAZA FREE
ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰTOLL PLAZAਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼LADOWAL TOLL PLAZA FREE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਘਰ!

ਹੁਣ Flipkart ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Royal Enfield, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.