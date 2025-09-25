ETV Bharat / state

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

procurement of cotton in Mansa Mandi
ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (Etv Bharat)
September 25, 2025

ਮਾਨਸਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)


ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀ

ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੂੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 4000 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮਾ 30 ਮੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਮਹਿਜ਼ 7/7 ਮੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਧੁਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।'


ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਅਮਨ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

COTTON IN MANSA MANDICOTTON NOT SELLING IN MANSA MANDIਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਮਾਨਸਾ ਦੀ ਖਬਰCOTTON FARMERS IN MANSA

