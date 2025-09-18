ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ
ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰੁੜੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।"
ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਇਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।