ETV Bharat / state

ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ

ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਵਿਖੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

temporary dam of Bhaini Kader Bakhsh in Sultanpur
ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਰੁੜੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹ (ETV Bharat)

ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।"

temporary dam of Bhaini Kader Bakhsh in Sultanpur
ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨਣ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਇਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹTEMPORARY DAM BHAINI KADER BAKSHSULTANPUR FLOODਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹSULTANPUR LODHI FLOOD AFFECTED DAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ Live

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.