ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
Published : October 3, 2025 at 5:00 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਐਸੀ ਵਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ
ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।'
ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ
ਉਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਫਸਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਾਹੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਢਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ।'
ਬੰਨ੍ਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੱਕੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 100% ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੁਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝਲਣੀ ਪਵੇ।'