ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਦਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਦਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : September 17, 2025 at 4:37 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ'
ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖੰਬੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਰੇਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੇ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਰੇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕੀਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ।