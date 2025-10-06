ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁਕੇ।
Published : October 6, 2025 at 6:55 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪੌਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਗਲ
ਪੰਧੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ।' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਮੰਗੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਚੋ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।